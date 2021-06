Chi lo avrebbe mai detto che la serie TV più amata di sempre insieme a Netflix, oltre all’arrivo dei nuovi episodi, ci avrebbe stupito ancora! È pronto e sta per arrivare anche in Italia il tour interattivo La Casa di Carta: The Experience. Si tratta della prima rapina immersiva al mondo in prima persona. In puro stile La Casa di Carta, il protagonista sei tu e farai parte della banda come rapinatore.

Chi non vorrebbe entrare a far parte della Banda guidata dal Professore! Indossare la tuta rossa e mettere al volto l’ormai celebre e famosa maschera di Salvator Dalí. Allora cosa aspettate? Ecco tutti i dettagli, come fare a partecipare, dove e quando si terrà l’evento dell’anno La Casa di Carta: The Experience.

La Casa di Carta: The Experience

Dopo le foto delle scene della nuova stagione de La Casa di Carta 5, ecco un’altra novità in arrivo da Netflix. Il primo evento de La Casa di Carta è pronto e presto si potranno già acquistare i biglietti. Sul sito ufficiale, insieme a tutte le informazioni, abbiamo scoperto che tra le varie città ci sarà anche l’Italia.

La Casa di Carta: The Experience sarà il primo evento immerso dove ogni partecipante potrà entrare personalmente nel vivo dell’azione vivendo ciò che hanno vissuto i membri della Banda. L’evento si terrà a New York, Los Angeles, Londra, Parigi, Miami, Lisbona, Berlino e, udite udite, anche a Roma e Milano.

Per ora non è ancora possibile acquistare il biglietto che costerà circa 32 euro a salire. Tuttavia, sul sito ufficiale de La Casa di Carta: The Experience, è possibile iscriversi per mettersi in lista così da essere tra i primi che potranno acquistarlo senza il rischio di dover mandar giù il boccone amaro di un sold out.

Cosa ci aspetta se parteciperemo all’evento immersivo

Greg Lombardo, responsabile dell’evento, in un’intervista ha rivelato cosa ci aspetterà se dovessimo partecipare a questo evento. Ecco le sue parole:

“La Casa Di Carta arriva dalla Spagna ma ha catturato l’immaginazione del mondo. Ora La Casa Di Carta: The Experience porterà lo spettacolo ancora più vicino a casa. Dal momento in cui prenoti un biglietto, sarai nel cuore della banda. Indossa la tua tuta rossa, indossa l’iconica maschera di Dalì ed entra nel mondo della rapina per un’esperienza indimenticabile“.

Purtroppo non sono ancora state annunciate date in merito, soltanto che si terrà in tutto il mondo, ovvero in molte città, e durante l’estate.

