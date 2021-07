Down TIM, Vodafone, WindTRE e Iliad: come capire se c'è un disservizio

Che sia un gestore o magari ancora un altro, ci sono sempre le solite problematiche in base al posto in cui si utilizza lo smartphone o il dispositivo dotato della scheda Sim in questione. Infatti non tutti i posti possono essere raggiunti al meglio dalle infrastrutture dei vari provider come Tim, Vodafone, Iliad e compagnia cantante.

Durante l’ultimo periodo sembra che gli utenti siano diventati particolarmente esigenti, viste soprattutto le segnalazioni inoltrate. Queste riguardano alcuni malfunzionamenti della rete, veri e propri Down che stanno interessando anche i gestori più famosi e per più volte durante una settimana. Le problematiche in questione possono riguardare sia la connessione ad Internet, sia le chiamate che altri disservizi.

Down operatori: le problematiche aumentano ma ci sono modi per verificarle

Sono state tante le segnalazioni negli ultimi giorni, soprattutto per quanto riguarda TIM. La nota azienda si sarebbe resa suo malgrado protagonista di tanti malfunzionamenti in tutto il paese, con gli utenti che avrebbero appreso della notizia grazie al celebre portale downdetector.it.

A quanto pare i problemi sono stati maggiormente diffusi nelle zone del Nord e del centro Italia, con le segnalazioni che provenivano soprattutto dalla Campania. Tornando a Downdetector, si tratta del portale migliore per rilevare quali siano le problematiche che attanagliano un gestore piuttosto che un altro. Collegandovi al sito avrete infatti l’opportunità di vedere la mappa del paese con tutte le zone in cui si sta diffondendo il disservizio in questione. Nel caso in cui doveste essere i primi a segnalarlo, avrete l’opportunità di aprire la vostra segnalazione in maniera molto semplice.