Come ben sappiamo, nell’ultimo periodo sono arrivate varie segnalazioni ai vari operatori telefonici di punta, come TIM, WINDTRE, Vodafone e Iliad. Questo è dovuto ai vari disservizi che sono stati rilevati frequentemente. Infatti, dalle segnalazioni sono emersi dei veri e propri down di rete, i quali vengono a creare dei problemi molto importanti per quanto concerne la navigazione in internet.

In più, ci sono persone che hanno rilevato anche altri tipi di problemi, e pare riguardassero le chiamate e la connessione WiFi. Di fatto davvero tantissimi utenti hanno avuto problemi di connessione scarsa o assente per molto tempo.

Down di rete: problematiche piuttosto serie negli ultimi giorni

TIM pare che negli ultimi giorni abbia portato dei malfunzionamenti in tutta Italia. Questa notizia ci è stata riportata dal noto portale downdetector.it, il quale dice che i problemi sono maggiormente diffusi nel nord e nel centro del nostro Paese. Tuttavia, le segnalazioni sono arrivate anche dalla Campania, precisamente Napoli.

Come detto anche prima, Downdetector ci può aiutare sicuramente a tenere la calma, poiché ci fornisce delle informazioni molto valide per quanto concerne i disservizi degli operatori telefonici. Dunque, nel caso in cui si viene a presentare qualche problematica, è necessario cliccare sul servizio che ci interessa e vedere se effettivamente sta funzionando. Comparirà inoltre anche una mappa dell’Italia con le varie zone colpite dallo scarso funzionamento. Si potrà anche lasciare un commento, così da confrontarsi con altri utenti.

Spesso, i malfunzionamenti e i disservizi sono dati da lavori che si stanno effettuando su quella linea o su quel determinato servizio. Dunque, anche aspettare in molti casi potrebbe essere la soluzione adatta.