OnePlus si sta preparando al lancio del Nord 2 5G, un device che non avrà nulla da invidiare agli smartphone top di gamma. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 22 luglio, ma nel corso delle ultime ore sono emerse nuove informazioni a riguardo.

In particolare, a catturare l’attenzione degli addetti ai lavori è stata una particolare colorazione di OnePlus Nord 2 5G. Secondo quanto annunciato da Evan Blass (@evleaks) su Twitter, lo smartphone arriverà anche in colorazione rossa.

Si tratta di un colore che il brand non utilizza dal 2019 con OnePlus 7. Nonostante sia il colore che contraddistingue il produttore, gli smartphone dell’azienda non si sono più tinti di rosso da allora.

OnePlus Nord 2 5G si tinge di rosso

OnePlus Nord 2 5G pic.twitter.com/S6menHnPOv — Evan Blass (@evleaks) July 19, 2021

Tuttavia, sembra che l’attesa per i fan sia finalmente terminata e OnePlus Nord 2 5G tornerà a splendere in un rosso molto particolare. Il render condiviso da Evan Blass mostra sia la parte frontale che posteriore del device in una tinta diversa da quella usata in precedenza dal brand.

Infatti il colore è diverso da Amber Red di OnePlus 6 ma è anche differente da quella più lucida del modello successivo. Sembra quindi che il Nord 2 5G potrà contare su una propria colorazione esclusiva, per la gioa degli appassionati.

Ricordiamo che al lancio ci aspettiamo tre colorazioni: Gray Sierra, Blue Haze e Green Woods. Dal punto di vista hardware invece, avremo un device che non avrà nulla da invidiare ai top di gamma del produttore grazie ad una scheda tecnica di assoluto livello. Non resta che attendere ancora qualche giorno per avere tutte le conferme in merito.