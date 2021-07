Il nuovo OnePlus Nord 2 si preannuncia come uno smartphone senza compromessi. In queste ore, lo stesso produttore ha confermato una nuova feature tecnica per il nuovo device in arrivo il prossimo 22 luglio.

Come confermato dall’account ufficiale su Twitter, OnePlus Nord 2 sarà dotato dell’ottica Sony IMX766. Il sensore rappresenterà la fotocamera principale del device e possiamo considerare questa soluzione come assolutamente da top di gamma.

Infatti, il sensore Sony IMX766 spesso viene utilizzato proprio sui flagship in quanto può offrire una qualità fotografica superiore. Tale ottica è presente su OnePlus 9 Pro e su Oppo Find X3 Pro, solo per citarne due, a conferma che si tratta di un prodotto di fascia alta.

OnePlus Nord 2 non teme rivali grazie ad una scheda tecnica da top di gamma

There are regular camera sensors, and then there’s the IMX766. It’s kinda like we put a giant vacuum on Nord 2’s main camera that sucks in 56% more light for improved colour, sharpness, and low-light shooting.



OnePlus Nord 2 potrà vantare in totale tre ottiche posteriore, ma sugli altri sensori resta ancora il mistero. Secondo quanto dichiarato direttamente dall’azienda, le prestazioni fotografiche del device saranno incredibili.

L’ottica Sony IMX766 è in grado di catturare il 56% di luce in più rispetto al modello precedente, migliorando la qualità degli scatti. Inoltre, il sensore è stabilizzato per ottenere foto più nitide anche in condizione di scarsa illuminazione ambientale. Dal punto di vista tecnico, la fotocamera è da 50 megapixel, con apertura 1/1.56 pollici e pixel della dimensione di 1.0 μm.

Ricordiamo che OnePlus inoltre ha confermato anche un’altra caratteristica del Nord 2. Il SoC utilizzato sul device sarà una versione custom del MediaTek Dimensity 1200-AI. Grazie a questa soluzione, il device potrà contare su una potenza elevata e sulle funzionalità offerte dall’Intelligenza Artificiale.