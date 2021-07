In OnePlus Nord 2 è il prossimo device del brand in arrivo. In attesa di poterlo ammirare dal vivo durante il lancio previsto il 22 luglio, stanno trapelando tantissime informazioni sulle specifiche attese.

Grazie ad un Tweet dell’account ufficiale del produttore, possiamo ammirare un poster che ritrae il device. L’immagine mostra quella che sembra una locandina di un film ma è ben visibile il design dello smartphone.

Le linee generali ricordano quelle della famiglia OnePlus 9, con le tre fotocamere inserite in un’area sporgente e posizionate in verticale. La differenza rispetto al flagship dell’azienda è la posizione del flash LED che è affiancato all’ottica più bassa invece che essere in alto.

Svelato il design finale di OnePlus Nord 2

Danger. Excitement. And a whole lot of Nord 2. Tune in on July 22 for OnePlus Nord: Part Deux, a riveting blockbuster product launch experience starring OnePlus Nord 2 5G. 7:30pm IST. Get Notified – https://t.co/gXhknbFnwe pic.twitter.com/61AUnN7BzJ — OnePlus India (@OnePlus_IN) July 16, 2021

Ricordiamo che il Nord 2 si preannuncia come un vero e proprio device di fascia alta considerando la dotazione hardware ufficialmente confermata fino ad ora. Proprio ieri OnePlus ha annunciato che il comparto fotografico sarà triplo e l’ottica principale si baserà sul sensore Sony IMX766.

Tuttavia, la fotocamera non è l’unica sorpresa che ci aspetta per questo device. OnePlus ha collaborato direttamente con MediaTek per realizzare un SoC in versione custom. Si tratta del Dimensity 1200-AI, una versione potenziata del Dimensity 1200 e con maggiori funzionalità di Intelligenza Artificiale.

Con OnePlus Nord 2 ci aspettiamo un device che non avrà nulla da invidiare agli smartphone top di gamma, ma ad un prezzo nettamente più contenuto. Il SoC e le fotocamera avranno prestazioni elevatissime ma aspettiamo ancora conferme sulle altre componenti come il dispaly.

Non resta che attendere il 22 luglio per scoprire tutti i segreti del dispositivo.