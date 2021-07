GameStop ha annunciato ufficialmente nuove modalità di acquisto per quanto concerne le console PlayStation 5, valide per il suo sito qui. Già a partire da questa settimana, i restock diventeranno sempre più frequenti e non si dovrà aspettare nella “Waiting Room“. Attualmente, non c’è stata ancora l’ufficialità per un vero e proprio calendario dei restock con dati e orari ma è stata la stessa catena che suggerisce di collegarsi frequentemente al sito per verificare la disponibilità. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PlayStation 5: la possibilità di trovarne una aumenta molto di più al mattino

Le possibilità di trovarla aumentano sensibilmente al mattino, quando sarà più semplice andarsi a collegare quando le PlayStation 5 saranno rese disponibili sul sito ufficiale. Sulla homepage c’è un riquadro che vi indica l’acquisto delle PlayStation. Le quantità disponibili per ogni occasione dovrebbero essere piuttosto limitate, quindi chi riuscirà ad ottenerla sarà fortunato. Inoltre, non c’è un modo per sapere quando le console nuove saranno disponibili, né se verranno messe al servizio degli utenti nella versione “liscia” o bundle.

Ora siamo tutti in attesa di capire se verranno mantenuti anche i restock settimanali, i quali avvengono solitamente il giovedì pomeriggio. Se così non sarà, ci potrebbe essere anche un cambiamenti di tendenza con restock quotidiani. Alternativamente, potete acquistare la PlayStation in tutti i punti vendita GameStop dove c’è una promozione “Trade In”. La vostra vecchia console potrebbe essere valutata fino a 150 euro o 200 euro per l’acquisto di giochi e accessori.

In definitiva, prestate attenzione a tutte le novità che riguardano la PS5 e GameStop, con un po’ di fortuna la console potrà essere subito vostra.