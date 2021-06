In base ad un report che proviene direttamente dal Regno Unito, pare che il Paese si stia ufficialmente preparando ad assistere ad un nuovo restock di PlayStation 5, con i rivenditori di punta che sono altrettanto preparati per distribuire la console durante questa settimana o verso la prossima settimana.

Andando a vedere la situazione nel particolare, Amazon UK dovrebbe avere a disposizione nuove scorte di PS5 tra il 16 e il 18 giugno, mentre la catena Argos dovrebbe avere altri stock a disposizione tra il 17 e il 24 giugno. Generalmente, pare che molte console siano in arrivo in Gran Bretagna e sono pronte per essere vendute da parte dei retailer di punta del Paese. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

PlayStation 5: il restock nel Regno Unito è ufficiale, ma nel resto dell’Europa?

Notizie certe per quanto concerne gli altri Paesi europei pare che non ce ne siano ancora, e Sony non si è neanche pronunciata riguardo un possibile restock in tutto il continente. In Italia, da un po’ di tempo è disponibile PlayStation 5 solo da GameStopZing con il sistema del drop settimanale e acquisto solo online. Invece, rivenditori come Amazon, Euronics, Unieuro, Mediaworld, Gamelife e altre catene non possono fornire a nessuno la console, poiché indisponibile già da diversi mesi.

Dunque, è assolutamente cosa chiara che l’arrivo delle nuove scorte in Gran Bretagna non ci va a coinvolgere in via diretta, ma comunque apre indirettamente a delle possibilità di restock di PlayStation 5 anche nel resto del continente europeo durante le prossime settimane.