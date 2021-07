A settembre avrà luogo un evento Apple dedicato alla presentazione della nuova generazione di iPhone ma non sarà compreso un nuovo modello di iPhone SE. Il dispositivo economico del colosso di Cupertino sarà aggiornato, secondo le voci più recenti, soltanto nel 2022. L’analista Ming-Chi Kuo ha riferito che l’iPhone SE in arrivo il prossimo anno presenterà alcune novità ma non tutte le aspettative saranno soddisfatte.

iPhone SE 2022 con 5G e tasto home: l’analista Kuo illustra i particolari del dispositivo Apple!

Secondo l’analista Kuo il nuovo modello di iPhone SE in arrivo nel 2022 continuerà ad avere un display LCD da 4,7 pollici ma si presume possa essere presente anche un secondo modello di dimensioni maggiori. Il design complessivo non dovrebbe subire aggiornamenti particolari, l’analista ritiene infatti che anche il Tasto Home non sarà eliminato, a differenza di quanto precedentemente affermato dalle diverse voci. Anzi, il tasto potrebbe ospitare il Touch ID.

Apple potrebbe avere intenzione di rilasciare anche un iPhone SE Plus. La variante Plus potrebbe rappresentare il modello di maggiori dimensioni ma non è chiaro se le specifiche tecniche saranno differenti.

Le voci riguardanti il nuovo iPhone SE di Apple fanno riferimento a quello che potrebbe essere il primo dispositivo 5G low cost. Il prezzo dello smartphone potrebbe infatti essere decisamente accessibile.

E’ ancora presto per definire quello che potrebbe essere il periodo nel quale Apple procederà con la presentazione ufficiale del suo dispositivo. L’attesa porterà con se ulteriori voci che descriveranno con maggiore accuratezza le particolarità del melafonino dando conferma o smentendo quanto trapelato circa la presenza dell’iPhone SE Plus.