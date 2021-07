Dopo aver dato un’occhiata a quelle che potrebbero essere le prime foto reali dell’iPhone 13 Pro, una nuova immagine ha fatto il giro del web. Non ci troviamo di fronte ai modelli reali, ma a qualcosa di estremamente vicino.

Un produttore di cover ha infatti realizzato dei mock-up per progettare i propri accessori. Degli stampi veri e propri, basati presumibilmente sui blueprint che il colosso di Cupertino è solito mandare in anticipo a queste aziende in modo da trovarsi in linea con il lancio ufficiale. Scopriamo insieme i dettagli.

Apple iPhone 13: design svelato dagli stampi delle cover

Questo scatto, oltre a rivelare quelle che dovrebbero essere le proporzioni dei vari membri della nuova famiglia iPhone 13, in realtà estremamente simili a quanto già visto nella scorsa generazione, ci consentono di acquisire anche una maggiore consapevolezza circa le dimensioni del compartimento fotografico principale e la posizione dei sensori.

Da quanto è stato possibile notare, i moduli saranno disposti in diagonale sul modello standard e sulla variante Mini, mentre i modelli Pro e Pro Max avranno un terzo sensore e in generale la dimensione di tutta l’isola sarà più grande rispetto a quanto proposto sull’iPhone 12. Dettaglio sul quale avevamo già avuto modo di esprimere qualche riflessione quando, qualche giorno fa, spuntò in rete la foto di una cover dell’iPhone 13 indossata da un iPhone 12.

In alcuni indizi scovati qualche giorno fa sul nuovo modello di Cupertino si è potuto notare la configurazione del comparto fotografico posteriore del modello non Pro: le due lenti sono infatti montate in obliquo e non verticalmente come avvenuto con iPhone 12 ed iPhone 12 Mini, mentre sul modello 13 Pro sembra essere confermata l’attuale configurazione asimmetrica.