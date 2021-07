Per alcuni nuovi clienti del noto operatore telefonico arancione sarà possibile attivare un’offerta mobile ad un prezzo super. Si tratta dell’offerta nota come WINDTRE Go Unlimited Fire+ e, se attivata anche l’offerta di rete fissa convergente, permetterà di avere anche giga illimitati per navigare.

WINDTRE Go Unlimited Fire+ ad un prezzo super se si attiva l’offerta di rete fissa convergente

Come già accennato, per alcuni nuovi clienti dell’operatore telefonico WindTre sarà possibile attivare l’offerta WINDTRE Go Unlimited Fire+ ad un prezzo decisamente interessante. In particolare, l’offerta in questione avrà un costo di soli 6,99 euro al mese (scalabili dal proprio credito residuo) ed includerà minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti.

Oltre a questo, se i clienti decideranno di attivare contemporaneamente anche l’offerta convergente di rete fissa WINDTRE Super Fibra, potranno inoltre ricevere e sfruttare giga praticamente illimitati per poter navigare in tranquillità durante i mesi estivi e non solo. In questo modo, i clienti dovranno pagare in sostanza 29,98 euro al mese, attivando quindi un’offerta di rete mobile e un’offerta di rete fissa (che avrà quindi un prezzo scontato pari a 22,99 euro).

Il costo di attivazione e il costo della SIM sono offerti gratuitamente e, in particolare, le offerte convergenti saranno attivabili da tutti i clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici specifici. Ricordiamo ad esempio Iliad, Fastweb, NTmobile e Daily Telecom. Vi ricordiamo che, per attivare queste promozioni ad un prezzo scontato, si avrà tempo soltanto fino al prossimo 31 luglio 2021.