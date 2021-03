WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition è la nuova offerta rivolta ai clienti Iliad che effettuano il trasferimento del numero accedendo al sito ufficiale del gestore e richiedendo una nuova SIM. Quest’ultima sarà spedita dal gestore ai nuovi clienti tramite corriere a un costo di soli 10,00 euro che non include la spedizione in quanto offerta gratuitamente dall’operatore. L’attivazione della tariffa, inoltre, non prevede alcuna spesa infatti al momento dell’acquisto i nuovi clienti vanno incontro soltanto a una spesa di 16,99 euro, di cui 6,99 euro per il primo rinnovo anticipato della tariffa GO 50 Fire+ Digital LE.

WindTre GO 50 Fire + Digital LE: ecco l’offerta con 50 GB di traffico dati al mese per i clienti Iliad!

I nuovi clienti WindTre provenienti dal gestore francese Iliad possono attivare l’offerta GO 50 Fire + Digital LE andando incontro a un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese. La spesa include i servizi extra, quindi: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di segreteria telefonica, la navigazione hotspot e il servizio Ti ho cercato. Inoltre, mensilmente, i clienti ricevono:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

La tariffa WindTre GO 50 Fire + Digital LE è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da Iliad ma anche i clienti intenzionati a cambiare gestore e quindi abbandonare uno degli MVNO indicati per passare a WindTre hanno la possibilità di ricevere 50 GB al mese, oltre ai minuti e agli SMS verso tutti, a un costo ridotto.

Accedendo alla pagina “Offerte per te” presente sul sito ufficiale dell’operatore è possibile conoscere tutte le opzioni proposte e richiederne l’attivazione tramite pochi e semplici passaggi.