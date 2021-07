Da diversi anni Nokia ha citato in giudizio varie aziende in tutto il mondo. La società è riuscita con Lenovo e Daimler (proprietaria del marchio Mercedes-Benz), che sono costrette a pagare un risarcimento aggiuntivo per violazione di brevetto.

Fino a poco tempo, tutto andava bene nel rapporto tra Oppo e Nokia, e l’azienda cinese pagava regolarmente un compenso per l’utilizzo dei brevetti del colosso finlandese. Ma poi, per qualche motivo, Oppo ha rifiutato di rinnovare l’accordo di licenza firmato nel 2018 e di consentire l’uso di una serie di brevetti.

Nokia rilascerá un nuovo dispositivo l’11 novembre

Nokia, da parte sua, sostiene che Oppo continua a utilizzare la tecnologia senza un corrispondente contratto di licenza, il che viola i suoi diritti e deve rispondere di questo. La società ha avviato procedimenti legali contro la società cinese in quattro paesi: Germania, Francia, Inghilterra e India.

La società finlandese afferma che erano in corso trattative con Oppo per rinnovare gli accordi di licenza, ma sfortunatamente quest’ultima ha rifiutato le sue ‘offerte eque e ragionevoli’. Il processo è una misura estrema e coercitiva, poiché i cinesi si sono rifiutati di risolvere amichevolmente la controversia.

Nokia non ha ancora rilasciato un nome per il device

HMD Global, che produce smartphone con il marchio Nokia, ha un rapporto piuttosto complicato con i prodotti di punta. Dopo il rilascio del Nokia 9 PureView, che non ha impressionato gli utenti, c’erano voci sul lancio di Nokia 9.1, 9.2 e 9.3. Tuttavia, tra pochi mesi, tutto cambierà. Il product manager di HMD in Cina ha dichiarato che il lancio del nuovo flagship avverrà l’11 novembre.

Sfortunatamente, non sappiamo nulla del prodotto in arrivo. Zhang Yucheng, product manager per HMD Global in Cina, riferisce che l’azienda sta preparando uno smartphone di punta che vanterà hardware di nuova generazione. Non conosciamo ancora il nome dello smartphone ma, visto il nuovo sistema di denominazione per gli smartphone Nokia, non sarà sicuramente Nokia 9.3.