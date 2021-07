Nel 2020, Motorola ha migliorato il suo portfolio con la serie Edge; i presunti Motorola Edge 20 e Motorola Edge 20 Pro in arrivo sono la prova della visione dell’azienda per il futuro. Entrambi i dispositivi sono stati individuati sul sito Web di certificazione TENAA con i codici XT2143-1 per Motorola Edge 20 e XT2153-1 per Edge 20 Pro.

La maggior parte delle informazioni dall’elenco TENAA corrisponde alla precedente perdita che abbiamo ricevuto da Evan Blass. Secondo l’elenco, il Moto Edge 20 avrà tre fotocamere sul retro, guidate da uno snapper principale da 108 MP. Oltre a quelli, sembra anche che il device avrà un pulsante aggiuntivo sul lato sinistro, che potrebbe essere destinato all’attivazione di Google Assistant.

Motorola Edge 20: la nuova serie di device Android é in arrivo

Lo schermo è un FHD+ OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. È interessante notare che la frequenza di aggiornamento del display non è menzionata nella certificazione, ma dal rapporto di Evan Blass sappiamo che dovrebbe supportare 120Hz. Per quanto riguarda l’aspetto, si dice che lo smartphone arriverà in argento, verde, nero, blu, bianco e grigio.

Per quanto riguarda gli interni dello smartphone, l’elenco mostra che avrà un processore octa-core da 2,4 GHz, che molto probabilmente sarà il processore Snapdragon 778G. L’elenco TENAA rivela variazioni di 6/8/12 GB di RAM abbinate a 128/256/512 GB di memoria interna.

La versione Pro del Moto Edge 20 ha molte somiglianze con il fratello meno potente. Lo schermo sarà lo stesso FHD + OLED e arriverà nelle stesse varianti di RAM e archiviazione. La differenza sará nella potenza del sistema, che in questo caso proviene da un processore octa-core da 3,2 GHz.

Entrambi gli smartphone gireranno su Android 11.