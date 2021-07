Iliad: nuove offerte fino a 80 e 120GB in 5G, i prezzi sono strepitosi

Il sito ufficiale di Iliad mette in mostra le migliori offerte ancora una volta, nonostante qualcuno credeva che in questo caso non avrebbe replicato. Di solito infatti l’azienda lancia durante un mese una promozione esclusiva, la quale ha una durata prestabilita. Durante il mese di giugno era stata infatti promossa la promo da 120 giga, quella che regalava il 5G all’interno del prezzo. La scadenza era fissata per lo scorso 30 giugno alle ore 18:00, e in tanti credevano che non sarebbe stata riproposta in pianta stabile.

Tutto ciò però è stato smentito prontamente da Iliad, che sul sito ufficiale ha lanciato un’offerta con un nome diverso ma che non sarebbe altro che la reincarnazione di quella vecchia Flash 120. E’ ancora una volta la dimostrazione che il gestore non ha paura della concorrenza nel proporre offerta di livello. La promo è quindi di nuovo disponibile insieme a quella da 80 giga che resta ancora allo stesso prezzo.

Iliad: queste sono le migliori offerte disponibili attualmente fino a 120 giga con il 5G in regalo

L’offerta più attesa è ritornata ufficialmente sul sito ufficiale di Iliad. In questo caso il nome cambia e diventa Giga 120, a rappresentare una soluzione che di certo batterà ancora la concorrenza. Si tratta infatti di una promo che al suo interno include minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in 5G per navigare sul web. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9,99 € al mese per sempre.

Segue anche l’offerta da 80 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti a soli 7,99 € al mese per sempre.