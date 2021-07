Iliad: torna la promo con 120GB in 5G insieme alla Giga 80

Lo scorso mese è stato quello dello stupore per tutti coloro che hanno visionato le offerte disponibili sul sito di Iliad. Il famoso gestore mobile che proviene dalla Francia ma che si afferma come provider italiano a tutti gli effetti sta riscuotendo da tempo un gran successo.

Il motivo è sempre lo stesso: offerte piene di contenuti e soprattutto con prezzi molto bassi che durano nel tempo. Le peculiarità di Iliad sono diventate ormai un vero e proprio lasciapassare verso il successo, il quale sta arrivando molto rapidamente. Il provider dispone infatti di 7 milioni di utenti attivi ma a quanto pare il prossimo aggiornamento trimestrale ne riporterà molti di più. Tornando alle offerte, sul sito ufficiale sono disponibili le due promozioni che già esistevano durante il mese di giugno ma una delle quali con nome diverso.

Iliad: torna l’offerta da 120 giga con un nome diverso ma è valida fino a data da destinarsi

La Flash 120 che in tanti avevano individuato come la promo migliore è scaduta il 30 giugno alle 18 ma ora è di nuovo disponibile. La Giga 120, questo il suo nuovo nome, permetterà ancora una volta a tutti di avere il massimo sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto concerne il prezzo di vendita.

Basteranno infatti 9,99 € al mese per sempre per avere minuti ed SMS senza limiti con 120 giga in 5G per navigare sul web. Tornando al resto, c’è anche l’offerta da 80 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti al prezzo di 7,99 € al mese per sempre.