L’operatore telefonico WindTre ha deciso di fare sul serio per strappare quanti più clienti possibili agli operatori MVNO. A controprova di ciò l’ultima offerta lanciata in occasione della stagione estiva. Stiamo parlando di WindTre GO 101 Star + Limited Edition, attivabile con Easy Pay; l’offerta è dedicata agli utenti che decidono di cambiare gestore passando da un operatore MVNO alla neonata società.

WindTre: 101 Giga ad un prezzo davvero imperdibile

Il piano tariffario proposto da WindTre con l’offera GO 101 Star + Limited Edition comprende al suo interno chiamate con minuti illimitati nazionali sia fissi che mobili; compresi nella promozione poi anche 200 SMS anche questi verso tutti i numeri nazionali. La cosa veramente appetitosa di questa promozione però risulta la quantità di traffico dati; parliamo infatti di ben 101 Gigabyte per la navigazione il tutto alla massima velocità disponibile, quindi anche in 5G dove fosse disponibile.

L’offerta poi, già di per se molto ghiotta, risulta ancora più gustosa grazie ad un prezzo molto conveniente. La promozione WindTre GO 101 Star + Limited Edition è disponibile a soli 7,99 euro al mese con Easy Pay, pagabili quindi o con carta cono o con carta di credito o con conto corrente.

La promozione, come già anticipato in precedenza, è riservata agli utenti MVNO che decidono di tornare in WindTre. nello specifico l’offerta è riservata agli utenti dei seguenti operatori virtuali: Iliad, Fastweb, CoopVoce e PosteMobile. Chi invece non può accedere alla speciale promozione sono i clienti di: ho. Mobile, LycaMobile, Kena Mobile, Very Mobile e Spusu. Per attivare la promozione sarà sufficiente accedere al sito della compagnia e seguire le indicazioni.