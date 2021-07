L’operatore virtuale Iliad continua a riproporre il suo catalogo di offerte ricchissime anche per questa estate 2021. Le promozioni della compagnia francese, come sempre del resto, sono caratterizzate da prezzi molto vantaggiosi e offerte davvero allettanti; i pacchetti presentano tutti sia chiamate che SMS illimitati a cui si aggiunge internet a seconda delle esigenze del cliente. Le promozioni sono così vantaggiose che negli ultimi anni sempre più utenti stanno scegliendo di cambiare operatore in favore del gestore telefonico virtuale; scopriamole dunque nel dettaglio.

Tutte le promozioni Iliad per l’estate 2021

Iliad Voce

chiamate senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili

SMS illimitati verso tutti gli operatori

40 MB di traffico dati per la navigazione internet

4,99 euro al mese più il contributo di 9,99 euro una tantum per l’acquisto della scheda SIM

2. Iliad Giga 40

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili

SMS illimitati verso tutti

40 Giga di traffico internet per navigare con connessione 4G o 4G+

6,99 euro al mese più 9,99 euro una tantum per l’acquisto della scheda SIM

3. Iliad Giga 80

chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali

SMS senza limiti verso qualsiasi operatore

80 Giga di traffico internet con tecnologia 4G o 4G+

7,99 euro al mese più un ulteriore contributo di 9,99 euro una tantum per l’acquisto della scheda SIM

3. Iliad Giga 120