WindTre si mette al centro del mercato della telefonia mobile in questo mese di Luglio. Il gestore arancione ha tutta l’intenzione di scontrarsi con Iliad e con le sue tariffe low cost. L’obiettivo del gruppo commerciale di WindTre è quello di ottenere nuovi clienti, anche grazie a tariffe molto vantaggiose come la nuova Go Unlimited Star+.

WindTre, arriva la tariffa con Giga no limits contro Iliad

Gli abbonati che andranno ad attivare WindTre Go Unlimited Star+ troveranno un’alternativa molto valida rispetto alla Flash 120 di Iliad. Gli utenti in questa circostanza avranno un ticket più conveniente non soltanto per quanto concerne i costi, ma anche per quanto concerne il pacchetto dei consumi.

Nel dettaglio, la Go Unlimited Star+ propone agli abbonati un ticket con Giga senza limiti per la navigazione di rete verso tutti, minuti infiniti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS senza limiti verso tutti i numeri della rubrica. Il costo è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti di WindTre che scelgono di attivare questa tariffa avranno inoltre la garanzia di un costo bloccato, almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Nel primo semestre, quindi, stop assoluto alle rimodulazioni dei costi.

Tutti coloro che sono interessati a questa promozione dovranno fare attenzione ad alcune condizioni aggiuntive. Ad esempio, per gli abbonati è prevista una quota extra dal valore di 10 euro da versare all’atto di acquisto della SIM. Altra condizione è la portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad. Per la sottoscrizione è possibile rivolgersi presso un punto vendita WindTre sul territorio italiano.