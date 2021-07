Si sta diffondendo sempre di più in tutta Italia il WiFi gratis. Se anche tu vuoi navigare in internet gratis grazie a connessioni WiFi gratuite, allora sei approdato sull’articolo giusto. Ecco un’app potente che cambierà il tuo modo di viaggiare, sempre connesso alla rete. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come scaricarla sul proprio smartphone.

Una sola app per avere tutte le connessioni WiFi gratis che vuoi

Possibile che una sola app permetta a un utente di accedere a tutte le connessioni WiFi gratis disponibili sul territorio? Ebbene sì, non si tratta di un sogno, ma di una solida realtà. Forse però questa affermazione riguardava il settore immobiliare, tuttavia si addice bene anche a questo servizio.

Infatti wifi.italia.it è una potente applicazione che garantisce connessioni WiFi gratuite grazie a tutti gli HotSpot più vicini alla posizione dell’utente. Questo perché si appoggia alle reti federate di un’iniziativa che c’è da alcuni anni, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta del formidabile progetto WiFi Italia che ha come obbiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi gratuitamente a un HotSpot per navigare in internet quanto si vuole. Ovviamente solo e unicamente grazie all’app dedicata.

Come scaricare l’app wifi.italia.it

Scaricare l’app wifi.italia.it è molto semplice. Collegandosi al sito ufficiale di WiFi Italia, alla sezione “Scarica l’App” sono disponibili due link ben identificabili. Uno porterà l’utente direttamente al Google Play Store, se il suo dispositivo è Android, altrimenti l’altro permetterà di procedere al download da App Store, se si tratta di un iPhone.

Seguire le istruzioni per registrare un account WiFi Italia valido è intuitivo e veloce. In poco tempo l’app è già attiva e pronta per connettersi automaticamente al più vicino HotSpot gratuito disponibile. Non saranno necessarie ulteriori autenticazioni, ma solo la prima volta nell’app. Sarà poi il sistema a gestire le connessioni in completa autonomia.

In conclusione possiamo dire che oggi navigare in internet gratis è possibile grazie ai circa 4000 Comuni e Ospedali che hanno finora aderito al progetto.