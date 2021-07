wifi-italia-internet-gratis-per-tutti-su-tutto-il-territorio-nazionale

La tanto attesa estate è finalmente arrivata. Non importa se la destinazione delle tue vacanze sarà il mare o la montagna. Grazie a WiFi Italia hai internet gratis su tutto il territorio nazionale. Queste reti federate sono disponibili in quasi 40000 Comuni e Ospedali con HotSpot gratuiti per navigare senza consumare Giga. Ecco come accedervi e approfittare di questo eccezionale servizio.

WiFi Italia: un servizio che regala internet a tutti

Chi mai oggi giorno regalerebbe internet a tutti? Strano a dirsi, qualcuno c’è e si chiama Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie a questa formidabile idea sta realizzando un servizio in continua crescita, WiFi Italia, che offre HotSpot gratuiti per navigare su tutto il territorio italiano.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del servizio: “Piazza WiFi Italia è il progetto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha come obiettivo permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’App dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale“.

Come accedere al servizio

Accedere al servizio è molto semplice e, soprattutto, veloce. Collegandosi al sito ufficiale di WiFi Italia, l’utente dovrà selezionare la voce del menu “Scarica l’App“. Nella finestra che si aprirà, potrà scaricare l’app grazie a un link. Attenzione a selezionare la versione compatibile al proprio sistema operativo. Google Play Store, se si ha uno smartphone Android, oppure App Store, se si è in possesso un iPhone.

Una volta installata l’app di WiFi Italia sul proprio device, l’utente dovrà registrarsi creando un account. Questo gli permetterà di accedere automaticamente agli HotSpot disponibili entro l’area di copertura del servizio. Oltre a consultare quali Comuni e Ospedali hanno aderito all’iniziativa e offrono quindi una connessione internet completamente gratuita.

Insomma, grazie a WiFi Italia potrete navigare senza consumare Giga anche in vacanza, magari proprio in riva al mare, godendovi una bella bevanda fresca in ottima compagnia. Se andrai all’estero non disperare, ecco alcuni consigli su come scovare reti WiFi Gratis anche lì.