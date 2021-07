Netflix: non sempre la piattaforma ci regala buone notizie, addio ad alcune serie tv

Netflix solitamente ci vizia con l’uscita continua di serie tv e film, pertanto non siamo abituati a ricevere brutte notizie. Eppure è successo: la piattaforma americana amata da tutto il mondo, ha comunicato da pochissime ore la scomparsa di alcune opere dalla lista ufficiale. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a prendere una decisione di questo tipo?

Netflix: quali sono le 4 serie tv cancellate e perché?

Dopo averci fatto compagnia in questi ultimi mesi, la notizia è ufficiale: Gabriel Iglesias, dal titolo Mr. Iglesias; The Crew con Kevin James; Country Comfort, serie di Katharine McPhee e, per concludere, Bonding, creata da Righter Doyle, non fanno più parte del colosso Netflix.