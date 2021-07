Netflix si propone come piattaforma streaming di riferimento per tutti gli appassionati anche nel corso dell’estate. I clienti che desiderano attivare un nuovo piano al servizio leader in Italia per film e serie tv potranno inoltre beneficiare di due offerte molto vantaggiose, formulate grazie alla partnership con TIM e Sky.

Netflix, le nuove offerte dell’estate per film e serie tv

La prima offerta rilevante per quanto concerne Netflix è la promozione Mondo Netflix di TIM. L’operatore telefonico italiano mette a disposizione del pubblico questa tariffa che garantisce libero accesso a tutti i contenuti streaming di TIMvision con conseguente disponibilità di tutto il catalogo di Netflix. Il costo previsto per il pagamento di questa promozione è molto basilare: solo 12,99 euro con il dispositivo TIMvision Box incluso nel prezzo.

Altrettanto vantaggiosa poi è la promozione di Netflix messa a disposizione da Sky. I clienti che hanno già un piano per la tv satellitare potranno aggiungere al loro listino il ticket Intrattenimento Plus. Il pacchetto Intrattenimento Plus prevede libera disponibilità di tutti i titoli a catalogo di Netflix. Il costo extra ogni trenta giorni sarà di 9,99 euro.

Sempre per Netflix, poi, non va sottovalutato il servizio delle VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) daaccesso a cataloghi più vasti.NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.