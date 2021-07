Fino al prossimo 31 agosto 2021 l’operatore virtuale Very Mobile sta proponendo una nuova iniziativa nota come Giga x2. Grazie ad essa, i già clienti dell’operatore e tutti i nuovi clienti potranno ottenere per i mesi estivi il doppio dei giga previsti con la propria offerta attiva sulla SIM.

Very Mobile raddoppia i giga dei suoi clienti per quest’estate

Per i mesi estivi l’operatore virtuale di WindTre ha deciso di proporre una nuova iniziativa. Quest’ultima, come già accennato, si chiama Giga x2 e permetterà di ottenere il doppio dei giga solitamente attivi sulla propria SIM (da utilizzare però esclusivamente sul territorio italiano e non in roaming nei paesi dell’UE).

La nuova iniziativa proposta da Very Mobile è compatibile con diverse offerte attualmente disponibili. Tra queste, sono incluse Very 5,99, Very 6,99, Very 7,99, Very 11,99 e Very 13,99. In questo modo, gli utenti potranno quindi avere a disposizione per ben due mesi un enorme quantitativo di giga per navigare in tranquillità su internet. In base all’offerta attiva, infatti, si potrà usufruire rispettivamente di 60, 100, 200 e 400 GB di traffico dati.

Per sottoscrivere l’iniziativa Giga x2, i già clienti di Very Mobile dovranno recarsi nella sezione Gestione Offerta presente sull’app ufficiale. Per tutti i nuovi clienti, invece, basterà attivare una delle offerte proposte dall’operatore e verrà attivato in automatico il raddoppio dei giga. Tra le offerte compatibili con questa iniziativa, infine, c’è anche Very Flash. Quest’ultima prevede ben 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Nonostante questo, però, vi ricordiamo che al momento non è più possibile attivare l’offerta in questione.