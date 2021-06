Per quest’estate l’operatore telefonico WindTre, oltre ad aver aggiornato il suo catalogo di promozioni, ha deciso di offrire gratuitamente la nuova connettività 5G per alcune offerte. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte MIA Unlimited e MIA Call Your Country Unlimited.

WindTre: arriva il 5G gratuito per alcune offerte mobile

Qualche giorno fa il noto operatore telefonico arancione ha aggiornato il suo catalogo di offerte per quest’estate. Oltre a questo, come già accennato, WindTre ha pensato ad un’altra iniziativa. Nello specifico, a partire dal 22 giugno 2021 alcune offerte avranno accesso alla nuova connettività di quinta generazione, il tutto in maniera gratuita.

Tra queste offerte, sono incluse quelle con bundle di giga di traffico dati illimitati e le offerte della famiglia Mia. Ricordiamo ad esempio l’offerta MIA Unlimited, che prevede minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri nazionali, 500 SMS verso tutti e giga illimitati, e l’offerta MIA Unlimited+, che prevede in questo caso minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti e giga illimitati.

Tra le offerte che avranno la connettività 5G in maniera gratuita, vi sono anche MIA Call Your Country Unlimited e MIA Call Your Country +Unlimited. La prima, in particolare, offre minuti di chiamate illimitati verso tutti, 300/500 minuti di chiamate all’estero e giga illimitati. La seconda, invece, offre in aggiunta alla precedente anche gli SMS illimitati verso tutti.

Vi ricordiamo inoltre che l’operatore telefonico WindTre ha deciso di azzerare il costo di attivazione di queste offerte se attivate entro e non oltre il 31 agosto 2021.