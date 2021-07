Il mercato dei tablet Android è in rapido declino negli ultimi anni. Tuttavia, a causa della pandemia globale di COVID-19, la domanda di questi prodotti è aumentata vertiginosamente poiché le persone continuano il loro lavoro e la loro istruzione da casa.

Di conseguenza, si prevede che i vecchi produttori di tablet come Xiaomi ritornino nella seconda metà del 2021. Allo stesso modo, si segnala che nuovi OEM entreranno nel segmento. L’ultimo marchio che dovrebbe lanciare tablet nel prossimo futuro è OnePlus.

OnePlus: il tablet potrebbe chiamare “OnePlus Pad”

OnePlus fa parte di OPLUS, che include OPPO e realme. Negli ultimi mesi, parecchei voci indicavano che questi ultimi due marchi stavano per rilasciare nuovo hardware Android sul mercato e, in effetti, realme ha persino confermato che il suo primo tablet si chiamerà ‘realme Pad‘.

Ora, all’improvviso, un deposito del marchio EUIPO da parte di OnePlus rivela che i suoi tablet potrebbero essere commercializzati come ‘OnePlus Pad‘. Sfortunatamente, l’elenco non rivela nient’altro. Poiché OnePlus è ora un sottomarchio di OPPO, possiamo aspettarci che i tablet di questi tre marchi siano identici in un modo o nell’altro.

Questi device potrebbero includere lo stesso software ColorOS comune progettato specificamente per i tablet. Tuttavia, potrebbero essere forniti con alcune funzionalità aggiuntive per differenziarsi l’uno dall’altro. Per anni, il mercato dei tablet Android di fascia media é stato povero di novitá. Quest’anno Lenovo ci ha mostrato che le aziende possono produrre tablet convenienti come Xiaoxin Pad Pro 2021 con specifiche di fascia alta.

Si spera che la nuova generazione di tablet Android ​​faccia la differenza nel mercato dei tablet, che è dominato dagli iPad di Apple.