WhatsApp è in continua evoluzione; solo di recente abbiamo appreso grazie a WABetaInfo che una funzione per i ‘media’ è attualmente disponibile sul canale beta. Ora c’è una funzionalità ancora più utile in cantiere: WhatsApp potrebbe finalmente permetterti di scegliere quale qualità video verrà caricata quando invii un video a qualcuno.

La nuova funzione di qualità del caricamento dei video è stata individuata per la prima volta da WABetaInfo e, sebbene non sia ancora attiva, il loro rapporto conferma che è in lavorazione. La scelta della qualità del video prima dell’invio è utile in quanto significa che puoi scegliere l’opzione giusta

Whatsapp: la funzione non è ancora attiva

Puoi scegliere la modalità ‘risparmio dati‘ per inviare video in modo che siano compressi e non utilizzino troppi dati. WhatsApp ha già avuto un’opzione di risparmio dati per le chiamate per anni, quindi è un po’ strano che ci sia voluto così tanto tempo per ottenere un’opzione reale che l’utente può scegliere solo per i video.

Potrai scegliere tra Auto (WhatsApp rileverà qual è il miglior algoritmo di compressione per video specifici), Migliore qualità (WhatsApp invierà sempre il video utilizzando la migliore qualità disponibile) e Risparmio dati (WhatsApp comprime i video prima di inviarli).

Questa non è attualmente una funzionalità attiva e quindi non può essere utilizzata nemmeno nel canale beta in questo momento. È una funzionalità che dovrebbe arrivare in futuro, soprattutto perché è una funzionalità molto ricercata. Alcune persone non hanno nemmeno limiti di dati, hanno solo una connessione Internet lenta e la compressione automatica dei video significa che sia il mittente può inviarlo più velocemente, sia il destinatario può riceverlo più rapidamente.