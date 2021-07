Samsung è uno dei migliori produttori di smartphone Android quando si tratta di aggiornamenti di sicurezza. La maggior parte dei dispositivi recenti dell’azienda riceve le patch di sicurezza Android mensili non appena sono disponibili e Samsung ha iniziato a distribuire la patch di luglio su alcuni dei suoi telefoni.

È interessante notare che uno dei primi dispositivi Samsung a ricevere il nuovo aggiornamento è il Galaxy Fold originale (a volte chiamato anche Galaxy Z Fold). Samsung sta lanciando un nuovo aggiornamento per il Galaxy Fold (tramite SamMobile), con la versione del firmware F900FXXS5EUF3.

Galaxy Fold: il nuovo aggiornamento é in arrivo per tutti gli utenti

L’aggiornamento contiene la patch di sicurezza di luglio e apparentemente nient’altro. Samsung ha anche iniziato a implementare l’aggiornamento di sicurezza su altri modelli, come la serie Galaxy S10. L’uscita per il Galaxy Fold è stata avvistata per la prima volta nella Repubblica Ceca, ma si sta lentamente facendo strada in altre regioni.

Il nuovo aggiornamento arriva mentre Samsung si sta preparando per rilasciare il Galazy Z Fold 3, che dovrebbe avere lo stesso design pieghevole con un piccolo schermo all’esterno e uno schermo quadrato più grande all’interno. Non abbiamo ancora una buona idea delle specifiche, ma ci sono buone probabilità che avrà un chipset Snapdragon 888, come gli altri smartphone di Samsung quest’anno.

Samsung aveva precedentemente confermato che avrebbe tenuto un evento Unpacked entro la fine dell’estate per annunciare i suoi nuovi orologi, che secondo le indiscrezioni saranno conosciuti come Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic. È molto probabile che l’azienda sudcoreana svelerà i suoi nuovi smartphone e auricolari pieghevoli durante lo stesso evento.