Fastweb è davvero pazza! Grazie alla promo estate, valida fino al 4 luglio, 140 Giga per navigare e chiamate illimitate per tutti ad un prezzo esagerato. Incredibile iniziativa davvero ghiotta! Non c’è tempo da perdere per sottoscrivere la nuova formula della Fastweb NeXXt Mobile Maxi. Ecco tutti i dettagli.

Fastweb promo estate: iniziativa unica e completa

Solo online e per un tempo limitato, tutti gli utenti potranno sottoscrivere la nuova e potente offerta di Fastweb legata al mondo mobile. Tantissimi Giga per navigare in internet e chiamate illimitate faranno impazzire chiunque cerca convenienza e risparmio senza dover rinunciare a contenuti e qualità di rete.

Tra l’altro con Fastweb il 5G è incluso e, nelle zone coperte, garantisce una velocità in download fino a 1 Gbps e in upload fino a 150 Mbps. Ricordiamo inoltre che da poco l’operatore mobile virtuale ha aggiornato l’elenco dei dispositivi compatibili alla sua tecnologia di quinta generazione.

Scopriamo insieme nei dettagli questa fantastica offerta a tempo che regala vantaggi incredibili.

NeXXt Mobile Maxi

L’offerta Fastweb NeXXt Mobile Maxi è la tariffa che regala tanta connettività a un prezzo davvero speciale. Tra l’altro grazie alla promo estate, valida fino al 4 luglio 2021, i Giga disponibili per il traffico dati raddoppiano. Vediamo insieme cosa include il ricco bundle a 7,95 euro al mese:

140 Giga di traffico dati al mese per 3 mesi , poi 70 Giga al mese;

di traffico dati al mese per , poi 70 Giga al mese; chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri nazionali.

Ricordiamo inoltre che con la sottoscrizione online, unica formula disponibile per aderire all’offerta, spese di spedizione e il contributo SIM sono gratuiti. La navigazione sotto copertura 5G è inclusa nel prezzo e non ci sono vincoli o penali in caso di recesso o passaggio a un altro operatore.

WoW Space: il tuo mondo cloud ad un prezzo incredibile

Fastweb inoltre offre la possibilità di integrare all’offerta il suo WOW Space. Si tratta del servizio cloud dedicato per foto e video. Spazio illimitato quindi per i propri contenuti.

Il prezzo è davvero interessante. Si tratta di 9,95 euro all’anno con la possibilità di provarlo gratuitamente per un mese. Inoltre all’offerta mobile può essere interessante abbinare anche una delle due proposte per la linea fissa della famiglia Fastweb NeXXt Casa. Anch’esse scontate grazie alla promo estate prorogata fino al 4 luglio 2021.