fastweb-fino-al-10-giugno-promo-summer-sconta-le-offerte-nexxt-casa

Continuano le super offerte per la connessione internet di casa ed essendo in arrivo l’estate, l’occasione si fa ancora più ghiotta. Infatti da poco e per pochi giorni Fastweb ha lanciato una fantastica iniziativa. Fino al 10 giugno le offerte della famiglia Fastweb NeXXt Casa sono scontate grazie alla Promo Summer! Non c’è tempo da perdere per aggiudicarsi la connessione ultra veloce a un prezzo davvero incredibile. Ecco tutti i dettagli.

Fastweb Promo Summer: con NeXXt Casa è tutto incluso compreso lo sconto

Ancora pochi giorni disponibili per approfittare dell’eccezionale promozione di Fastweb Promo Summer. Con le sue offerte NeXXt Casa è tutto incluso, compreso lo sconto. Vediamo insieme i nuovi prezzi e il relativo bundle delle due tariffe della famiglia NeXXt Casa:

l’offerta Fastweb NeXXt Casa Light include Giga illimitati di traffico dati, con velocità fino a 2,5 Gbps. Attivazione della linea gratuita e il nuovissimo Internet Box NeXXt di cui vi parleremo dopo. Questo bundle non include un piano voce illimitato, infatti le chiamate sono a consumo . Il prezzo, grazie alla Promo Summer, anziché 27,95 euro è scontato a 19,95 euro al mese per 12 mesi;

include di traffico dati, con velocità fino a 2,5 Gbps. della linea gratuita e il nuovissimo di cui vi parleremo dopo. Questo bundle non include un piano voce illimitato, infatti le . Il prezzo, grazie alla Promo Summer, anziché 27,95 euro è scontato a al mese per 12 mesi; l’offerta Fastweb NeXXt Casa invece è la più completa. Anche in questo caso abbiamo Giga illimitati di traffico dati, con velocità fino a 2,5 Gbps. Attivazione della linea gratuita. Oltre al nuovissimo Internet Box NeXXt, con questa tariffa Fastweb fornisce anche l’amplificatore WiFi Booster per distribuire il segnale in tutta la casa, anche nelle stanze più distanti dal Modem. Inoltre, a differenza della precedente, il bundle include anche chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale. Il prezzo, grazie alla Promo Summer, anziché 30,95 euro è scontato a 22,95 euro al mese per 12 mesi.

Due in uno: Fastweb NeXXt è l’Internet Box con Alexa integrata, insieme al Booster per amplificare la potenza del Wi-Fi.

Scopri subito tutte le sue caratteristiche pensate per una connessione internet rivoluzionaria! #neXXtgeneration #unpassoavantihttps://t.co/K8Bnt3gJqX pic.twitter.com/JQj6MBRs40 — FASTWEB (@FASTWEB) June 7, 2021

È arrivato il nuovo Internet Box NeXXt

La novità di queste due offerte Fastweb NeXXt Casa e NeXXt Casa Light è il nuovissimo Internet Box NeXXt. Un gioiellino che l’operatore fornisce incluso nell’offerta capace di migliorare notevolmente la qualità della vostra vita.

Non solo potenzia e stabilizza il segnale per una connessione perfetta in tutti i dispositivi grazie alla tecnologia WiFi 6, ma il nuovo Fastweb Internet Box NeXXt include anche Alexa di Amazon.

Può quindi gestire tutti i dispositivi di casa avendo un’anima da Smart Home e non è tutto. Grazie all’intelligenza artificiale è in grado di riconoscere tempestivamente un problema di connessione contattando autonomamente l’assistenza.