Esselunga è solita lanciare ottime campagne promozionali mirate esclusivamente sulla tecnologia, in questi giorni, con validità fissata fino al 14 luglio 2021, l’azienda ha deciso di proporre un’offerta tech interamente focalizzata sullo Xiaomi Redmi Note 9T, uno smartphone di fascia bassa, disponibile ad un prezzo veramente concorrenziale.

Il risparmio da Esselunga non sarà possibile sul sito ufficiale, per approfittare degli ottimi prezzi attivati dall’azienda sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, ricordando comunque che le scorte messe a disposizione saranno estremamente limitate, per questo motivo si consiglia una rapida decisione. Il prodotto in questione viene commercializzato con garanzia della durata finale di 24 mesi, e completamente no brand, di conseguenza gli aggiornamenti saranno più tempestivi, dato il rilascio da parte del produttore, e non dell’operatore telefonico.

Esselunga: quante occasioni per tutti

Il prodotto su cui si basa l’intera campagna promozionale, come indicato in precedenza, è lo Xiaomi Redmi Note 9T, un modello caratterizzato da un ampio display IPS LCD, con risoluzione FullHD, da 6,53 pollici, accoppiato con un processore octa-core dalle discrete prestazioni. Il sistema operativo è Android 10, con personalizzazione grafica MIUI 12, senza dimenticarsi delle 3 fotocamere nella parte posteriore, la batteria da ben 5000mAH, o la possibilità di appoggiarsi agli oltre 128GB di memoria interna (completamente espandibili tramite microSD).

Il prezzo di vendita, al netto di tutto questo, è abbastanza ridotto, infatti parliamo di soli 169 euro, per riuscire a godere della connettività 5G, con SIM e abbonamento venduti da un operatore telefonico.