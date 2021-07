Il volantino Bennet vuole distinguersi dalla massa, riuscendo a garantire all’utente medio la possibilità di godere dei prodotti maggiormente desiderati, a prezzi complessivamente accettabili ed accessibili, anche nel caso in cui non si volessero spendere cifre troppo elevate.

Nell’eventualità in cui si fosse interessati all’accesso alla campagna, è bene ricordare che gli acquisti risultano essere effettuabili solamente presso i punti vendita fisici in Italia, non online sul sito ufficiale, o comunque da altre parti. I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle medesime location, e saranno distribuiti in versione no brand, con possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi dai produttori, senza passare dagli operatori telefonici.

Bennet: il risparmio è assicurato

Il risparmio da Bennet è assicurato anche nel caso in cui foste interessati all’acquisto di un vero top di gamma, a scelta tra Apple iPhone 12 e Apple iPhone 11, i cui prezzi oscillano tra 799 e 599 euro, alle medesime condizioni indicate in precedenza.

Gli utenti che invece vorranno puntare ad un dispositivo entry level, troveranno pane per i propri denti nei Samsung Galaxy A12 e Xiaomi redmi Note 9, entrambi in vendita a soli 159 euro, un prezzo di tutto rispetto per la qualità effettivamente offerta dagli stessi.

Tutti i migliori sconti del volantino sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare nell’articolo, senza dimenticare però che gli acquisti potranno essere completati solamente nei singoli punti vendita, ma con scorte sufficiente per soddisfare tutte le richieste.