La scelta di un nuovo smartphone in un mercato ormai invaso da centinaia di modelli, con altrettante recensioni presenti sul web, può diventare qualcosa di complicato se non si hanno ben a fuoco alcuni punti chiave.

Spesso ci lasciamo guidare dal passaparola di amici o parenti, dalle recensioni o dalla fiducia che un produttore ci ha trasmesso nel tempo. Ma è davvero sufficiente ciò per assicurarsi di avere uno smartphone cucito su misura per noi al miglior prezzo disponibile ?

Come scegliere quindi il vostro nuovo smartphone ?

Una prima domanda che sarebbe intelligente porsi è : “per quanto tempo voglio tenere il mio smartphone ? Voglio stare sempre al passo con i tempi e cambiarlo annualmente o lo terrò a lungo ?”

La domanda puo’ sembrare banale ma non sono molti i brand di smartphone che assicurano supporto software e aggiornamenti a lungo nel tempo con assistenza tecnica e centri specializzati sparsi sul territorio. Tra questi possiamo menzionare ad esempio Apple, Samsung e Huawei che assicurano tranquillità all’ utilizzatore di smartphone che intende tenere piu’ a lungo possibile il suo terminale.

D’ altra parte pero’ ci sono altri aspetti da non sottovalutare dal momento in cui andrete a cambiare il vostro dispositivo come ad esempio la produttività, ovvero se ci servira’ per attività lavorative, per la multimedialità o per il gaming.

In quest’ ultimo caso sarà d’ obbligo strizzare l’ occhio a dispositivi con display più ampio , possibilmente di tipo Amoled e con refresh rate piu’ alto.

Infine, ma non meno importante, l’autonomia del nostro nuovo dispositivo è da valutare bene nel caso avessimo spesso necessità di utilizzarlo fuori casa e lontano dalla portata di prese di corrente anche se , in nostro aiuto, possiamo sempre ripiegare su una buona power bank.