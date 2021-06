Chi ha detto che OPPO produce solo smartphone economici? Una vera propria bugia. Ecco infatti un modello da collezione realizzato esclusivamente per collezionisti e per il mercato del lusso. Si tratta dello smartphone OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition, un connubio tra stile e velocità. Il suo prezzo vi lascerà a bocca aperta.

Smartphone da collezione: benvenuti OPPO e Lamborghini

Quando unisci velocità e prestazioni di due aziende, dove una le applica nella tecnologia e l’altra su strada, ecco che nasce uno smartphone eccezionale che entra a pieni voti tra quelli da collezione.

Si chiama OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition ed un super smartphone. L’esperienza su strada fatta di intensi studi e performance incredibili sull’aerodinamicità delle vetture Lamborghini, insieme alla sostanza di un device solido e veloce, hanno dato vita a un modello più unico che raro.

Basti pensare che l’OPPO in questione è stato ispirato proprio alla Lamborghini SVJ Roadster. Un primato per le sue linee aerodinamiche riproposte su questo smartphone attraverso l’utilizzo della speciale tecnologia del vetro forgiato a caldo.

Se la Lamborghini SVJ Roadster va da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, lo smartphone OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition, grazie alla sua ricarica rapida, impiega meno di 20 minuti per raggiungere il 50% della batteria.

In questo smartphone batte un processore Qualcomm Snapdragon 865 che, quando quando era uscito, garantiva prestazioni davvero interessanti. Anche oggi se la cava davvero bene. Ovviamente scegliere OPPO Find X2 Lamborghini Edition vuol dire aggiudicarsi uno smartphone a edizione limitata.

Alla vista il suo schermo OLED curvo da 6,5 pollici appare brillante e ampio. Molto maneggevole, la sua scocca al tatto è davvero piacevole. Restituisce la sensazione di avere un prodotto davvero speciale a marchio Lamborghini.

Insomma, si tratta si uno smartphone che col tempo potrà raggiungere un valore davvero interessante. Per ora è in vendita sul lamborghinistore a 1.999 euro. Nella confezione sono compresi tutti gli accessori originali serigrafati a marchio Lamborghini. Tanto lusso unito a un’ottima tecnologia. Un investimento che in futuro potrà rivelarsi incredibilmente redditizio.