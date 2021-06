Le offerte dell’ultimo volantino Euronics sono da paura, rappresentano la possibilità di godere di prezzi sempre più bassi, e di prodotti di altissima qualità, sebbene comunque siano incluse in una campagna localizzata, e limitata ad una specifica area del territorio nazionale.

Avete capito bene, tutto quanto vi racconteremo non risulta essere disponibile ovunque in Italia, ma sarà accessibile solamente dagli utenti che potranno fisicamente recarsi presso un negozio di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove o sull’e-commerce dell’azienda. I singoli prodotti coinvolti, lo ricordiamo, sono da considerarsi commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata nelle medesime location, e saranno anche distribuiti con variante no brand, ovvero con la possibilità di ricevere aggiornamenti tempestivi.

Euronics ne ha per tutti: il suo volantino è spaziale

Il volantino Euronics riesce a fare felici tutti gli utenti, anche coloro che vorrebbero acquistare un top di gamma assoluto; osservando la campagna da vicino, infatti, notiamo la possibilità di accedere a soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Neo, in vendita a 699 euro, come anche iPhone 12, disponibile a 829 euro, oppure un incredibile iPhone 12 Pro Max, il cui prezzo attuale non va oltre i 1189 euro.

Volendo invece rientrare in fasce di prezzo più economiche, non bisogna dimenticarsi della presenza di Xiaomi Redmi 9A, Oppo A74, Vivo Y70, Xiaomi Redmi 9T, Realme 8 e Realme 8 5G, per finire con un buonissimo Realme 7i. Tutti i prodotti appena elencati sono in commercio a meno di 399 euro.