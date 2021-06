Comet punta a far risparmiare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, rappresentante la soluzione più indicata per coloro che vogliono il massimo, con la minima spesa, senza dover rinunciare appunto ai prodotti di qualità superiore.

Il volantino, come tutte le precedenti campagne, risulta essere disponibile in esclusiva nei negozi fisici e sul sito e-commerce di Comet; in questo secondo caso rammentiamo la presenza della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, solo però al superamento dei 49 euro di spesa, anche senza limitazioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte.

Comet: la nuova campagna promozionale è davvero assurda

La nuova campagna promozionale di Comet tocca ad ogni modo ogni singola categoria merceologica e fascia di prezzo, osservando da vicino il mondo della telefonia mobile, ad esempio, possiamo scovare piccole occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Tra queste annoveriamo primo fra tutti il Samsung Galaxy S21, uno smartphone veramente incredibile, in vendita finalmente ad una cifra ragionevole, vicina ai 729 euro.

L’alternativa con sistema operativo iOS è rappresentata dall’Apple iPhone 12, uno smartphone richiestissimo dalla popolazione italiana, e non, oggi disponibile a 749 euro, con 128GB di memoria interna, versione sbrandizzata e garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Tutte le altre promozioni del volantino Comet sono disponibili nel nostro articolo, le potrete scorrere come galleria fotografica, in modo da conoscere da vicino i singoli prezzi, prima di decidere se recarvi personalmente in negozio, oppure sul sito ufficiale.