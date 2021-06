Tutti gli utenti da Coop e Ipercoop possono trovare e scorgere le migliori occasioni del periodo, in modo da accedere rapidamente ai prodotti più desiderati, i quali sono impreziositi dalla presenza di prezzi sempre più bassi, almeno per quanto riguarda le varianti sbrandizzate.

A differenza di quanto solitamente accade ad Unieuro o MediaWorld, in questo caso gli acquisti sono effettuabili solamente presso i punti vendita fisici in Italia, senza offrire all’utente la possibilità di godere delle stesse riduzioni sul sito ufficiale dell’azienda. Tutti hanno la possibilità di accedervi, senza limitazioni particolari, nemmeno da un punto di vista delle scorte.

Coop e Ipercoop: ecco quali sono i migliori sconti

Il prodotto attorno al quale ruota interamente la campagna promozionale di Coop e Ipercoop è lo Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo veramente molto interessante, caratterizzato da un buon display AMOLED da 6,67 pollici, batteria da 5000mAh, processore octa-core, con sistema operativo Android 11, ed ovviamente personalizzazione grafica MIUI 12. Il tutto è gestito da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, la quale potrà essere incrementata tramite una microSD esterna.

Il prezzo di vendita è più che interessante, proprio per la qualità generale del prodotto, raggiunge solamente 199 euro, con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio, e versione no brand con aggiornamenti sempre tempestivi rilasciati dal produttore telefonico, non un operatore.