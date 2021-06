You 3 ormai è in arrivo. A quanto pare infatti Joe Goldberg non vede l’ora dare ai suoi fan ciò che vogliono con la nuova tappa della celebre serie TV Netflix. Lo stalker libraio più sadico al mondo è in libertà: ci sono alcune informazioni che di certo piaceranno al pubblico che è in attesa da un po’.

You 3: i fan possono finalmente essere felici, è tutto pronto

La nuova e prossima stagione di You è in arrivo. Sembra infatti che le riprese siano proseguite fino all’effettiva conclusione lo scorso 26 aprile. Ricordiamo infatti che erano state rallentate dalla pandemia di Covid-19.

Abbandonato su un’isola del Pacifico come se fosse pronto per ripartire con una nuova vita, ci sarà molto da aspettarsi da questo nuovo capitolo della celebre serie. Tutti gli utenti a questo punto si fanno la domanda più importante, ovvero quando arriveranno i nuovi episodi. Secondo quanto visto sul web e secondo quanto dichiarato al termine delle riprese, si parla di quest’anno per la data di uscita ufficiale. Dovrebbe arrivare quindi tutto entro il 2021, senza protrarre ulteriormente l’attesa.

Ci saranno 10 episodi con la trama che continuerà a seguire la linea del romanzo di Caroline Kepnes, “You Love Me“. Intanto c’è grande fermento per i nuovi volti che prenderanno parte alla nuova stagione. Al famoso cast che ha entusiasmato gli utenti si aggiungeranno nomi del calibro di Shalita Grant, Travis Van Winkle, Dylan Arnold e Tati Gabrielle. L’attesa dunque cresce e i fan di You sono pronti ad accogliere questa nuova stagione alla grande.