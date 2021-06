Purtroppo, come ormai ripetiamo da mesi, con lo scoppio della pandemia di Covid-19, la produzione dei sequel di molti titoli ha subito dei ritardi pazzeschi. Comunque oggi è un grande giorno. Finalmente è stato confermato che sono terminate le riprese di You 3. Ottima notizia per tutti i fan di questa formidabile serie TV Netflix che sta appassionando il mondo intero. È quindi tutto pronto per il grande ritorno dello stalker più spietato, ma al tempo stesso più amato di sempre. Scopriamo insieme i dettagli e quando usciranno i nuovi episodi della terza stagione di You.

Quando usciranno i nuovi episodi di You 3

Visto che sono da poco terminate le riprese, molti si staranno chiedendo quando usciranno i nuovi episodi di You 3. Una domanda lecita la cui risposta è fondamentale per placare il desiderio di conoscere ciò che succederà dopo la seconda stagione.

don’t worry we have eyes on joe at all times. happy S3 wrap 🧢 pic.twitter.com/IriRlToUc2 — YOU (@YouNetflix) April 24, 2021

A seguito del tweet che conferma l’arrivo di You 3, Netflix ha confermato che la nuova stagione uscirà entro e non oltre la fine di quest’anno. In pratica potremo iniziare a vedere i nuovi episodi, che saranno 10, prima che finisca il 2021.

Una notizia davvero fantastica che i fan di questa serie TV aspettavano ormai da tempo. Confermato anche l’arrivo del quarto libro della serie di romanzi che hanno dato i natali a You. Caroline Kepnes, la famosa scrittrice, pare abbia pronto l’ultimo romanzo.

La trama della terza stagione

Cosa combinerà Joe Goldberg, lo stalker più spietato di sempre? La trama della terza stagione è ispirata all’ultimo romanzo uscito nelle librerie il 6 aprile 2021. Titolo del libro: “You Love Me“.

Il protagonista non si trova più nell’ambiente in cui ci eravamo abituati a vederlo agire ossessionato dalle donne. Infatti il trasferimento in un’isola del Pacifico cambierà la sua vita e forse ci mostrerà un nuovo Joe. Ne siete così sicuri? Io non ci metterei la mano sul fuoco. Non ci resta che attendere l’uscita di You 3 per vedere cosa combinerà lo stalker più amato di sempre.