Trony è davvero senza confini, il suo volantino mette alle strette le dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, proponendo tantissime soluzioni relativamente economiche per gli utenti che vogliono accedere anche agli ultimi top di gamma mobile in vendita in Italia.

La possibilità di accesso, come spesso accade parlando di Trony, è purtroppo limitata a determinati punti vendita in Italia, ciò sta a significare che tutti potranno accedere ai prezzi indicati solamente recandosi fisicamente nei negozi dislocati a Rieti e San Marino, oppure nelle regioni Veneto, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna e Molise, con scadenza fissata al 28 giugno 2021.

Trony: queste sono le nuove offerte

Nonostante le limitazioni appena indicate, il volantino Trony resta molto interessante, ed in grado di soddisfare anche gli utenti che vorrebbero acquistare un top di gamma. Lo smartphone coinvolto è il Samsung Galaxy S20 FE, un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, impreziosito dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, ed oggi finalmente acquistabile a soli 449 euro (nella variante no brand).

Coloro che invece saranno disposti a spendere al massimo 249 euro, dovranno scegliere tra Xiaomi Redmi Note 10 5G, Galaxy A02s, Alcatel 1SE, Oppo A74 o altri modelli dello stesso tipo, e dalle prestazioni adeguate per la fascia di prezzo di posizionamento. Ogni altra informazione in merito al volantino Trony è rimandata direttamente alla visione delle pagine che abbiamo integrato per voi direttamente nel nostro articolo, inserendole come galleria fotografica per una corretta visione.