Gli sconti attivati da Esselunga sono davvero da far perdere la testa, rappresentano un buonissimo punto di partenza per tutti gli utenti che al giorno d’oggi sono pronti a risparmiare, godendo comunque di prodotti dalle ottime prestazioni generali.

Il volantino, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, risulta essere limitato ai soli punti vendita, in questo modo gli utenti saranno costretti a recarsi personalmente in negozio per godere delle offerte. In aggiunta, è importante ricordare che le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potreste non trovare più disponibilità, sebbene la campagna non sia ancora scaduta.

Esselunga: quali sono le occasioni più interessanti

Le occasioni del volantino Esselunga partono dall’incredibile Apple iPhone 12, uno smartphone di tutto rispetto, caratterizzato da specifiche da vero e proprio top di gamma assoluto.

Il display è un OLED da 6,1 pollici di diagonale, la cui risoluzione arriva fino al FullHD+, con processore hexa-core, riconoscimento del viso 3D, segnalando anche la presenza di 2 fotocamere nella parte posteriore, 4GB di RAM e ben 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

Tutto questo gli utenti lo potranno avere pagando solamente 789 euro, per la variante sbrandizzata con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location d’acquisto del prodotto stesso.

Se incuriositi dalla campagna promozionale, incoraggiamo la visione dei dettagli della stessa sul sito ufficiale di Esselunga, in tal modo potrete scoprire la proposta, ancora prima di decidere se recarvi in un punto vendita fisico.