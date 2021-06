Nintendo regala un altro omaggio di Super Smash Bros. Ultimate agli abbonati a Nintendo Switch Online. Per un periodo di tempo limitato, i membri di NSO possono richiedere lo Spirits Set 2, che aggiunge due Spirits alla tua collezione di gioco.

Nello specifico, il set di Spirits 2 sblocca uno spirito primario casuale di classe leggenda e uno spirito di supporto casuale di classe asso nel gioco. Per richiedere il set, seleziona l’icona Nintendo Switch Online dalla schermata principale della tua console e apri la scheda Offerte speciali. Puoi anche prendere l’omaggio direttamente dal Nintendo eShop selezionando Nintendo Switch Online dalla barra laterale di sinistra.

Smash Bros. Ultimate: in arrivo un nuovo personaggio

Come i precedenti omaggi per Super Smash Bros. Ultimate, Spirits Set 2 è disponibile esclusivamente per i giocatori che hanno un abbonamento NSO attivo ea pagamento. Non puoi richiedere il set durante una prova gratuita del servizio. Gli abbonamenti individuali costano 3,99 € per un mese, 7,99 € per tre mesi e 19,99 € per un anno, mentre un piano famiglia annuale costa 34,99 €.

Il prossimo combattente DLC di Smash Bros. Ultimate è Kazuya Mishima e Nintendo sta dando ai fan uno sguardo molto più approfondito sul nuovo sfidante durante una presentazione speciale di Smash Bros. ospitata dal direttore del gioco Masahiro Sakurai. La presentazione si svolgerà il 28 giugno a partire dalle 16:00 e offrirà un’immersione profonda di circa 40 minuti nel nuovo personaggio DLC, così come la prossima ondata di costumi dei Mii Fighter.

Kazuya arriverà su Smash Bros. Ultimate come parte del suo aggiornamento 12.0. Segna il quinto dei sei personaggi DLC previsti dal Fighters Pass Vol. 2, il che significa che un altro combattente è ancora un mistero.