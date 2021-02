Pyra e Mythra, due personaggi secondari di Xenoblade Chronicles 2, si uniranno al roster di Smash Bros. Questa è l’ultima aggiunta di Smash Bros DLC dopo Sephiroth di Final Fantasy, che è stato annunciato a dicembre. Il nuovo combattente Pyra uscirà a marzo. Non si sa ancora chi potrebbe apparire negli ultimi due slot rimanenti. L’ultimo combattente, Sephiroth, è stato rilasciato alla fine di dicembre.

Ci sono solo altri due combattenti nel DLC di Fighters Pass Vol 2 dopo questo ultimo annuncio. Ci auguriamo che Nintendo conservi il meglio per ultimo, ma qualsiasi nuovo combattente è destinato a soddisfare alcuni e deludere altri. Se sei ancora innamorato di Super Smash Bros Ultimate 3-4 anni dopo il rilascio, tuttavia, siamo sicuri che qualsiasi nuovo combattente ti farà divertire.

Super Smash Bros: rimangono solo due posti vuoti nel roster del titolo

Masahiro Sakurai, game director di Super Smash Bros Ultimate, ha riferito che il Fighters Pass in arrivo è l’ultimo DLC di combattenti per il gioco Switch. I commenti suggeriscono che non avremo più DLC Smash Bros fino a quando non ci sará un nuovo gioco. Al momento, non ci sono dettagli sul prossimo titolo picchiaduro e non sappiamo quando sará disponibile.

Nel frattempo, ci aspettiamo di vedere una Nintendo Switch 2 – o Switch Pro o Switch Max nei prossimi due anni, il che potrebbe essere una grande opportunità per rilasciare un’altro capitolo del titolo picchiaduro. Sono passati circa quattro anni tra la versione Wii U (2014) e Smash Bros Ultimate (2018), quindi il 2022 potrebbe essere l’anno giusto.