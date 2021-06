Le offerte del volantino Bennet sono alla portata di tutti gli utenti, rappresentano una campagna promozionale incredibile con alcune delle migliori occasioni del periodo, garantendo difatti la possibilità di accedere a prezzi molto più bassi del normale.

Tutti gli utenti che vorranno fruire di quanto andremo a raccontare, sono obbligati a recarsi personalmente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non risulta esser infatti possibile accedervi tramite il sito ufficiale o recandosi presso altre realtà in Italia. Da segnalare la presenza del solito Tasso Zero, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Bennet: la nuova campagna promozionale è speciale

Il prodotto su cui si basa quasi esclusivamente il volantino Bennet, è l’Oppo A72, un dispositivo appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, e caratterizzato da specifiche più che onorevoli, dato comunque il prezzo finale di soli 169 euro.

Scorrendo la scheda tecnica notiamo infatti la possibilità di godere di un display IPS LCD da 6,5 pollici, con 4GB di RAM, 128GB di memoria interna ed un buon comparto fotografico, a soli 169 euro. Volendosi invece approcciare al mondo Xiaomi, è possibile affidarsi all’ottimo Redmi Note 10, con prezzo finale di 199 euro, e caratterizzato da un buonissimo display AMOLED da 6,43 pollici, risoluzione FullHD+, processore Qualcomm Snapdragon 678, 4 fotocamere posteriori e 4GB di RAM.

Entrambi i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed assolutamente in versione sbrandizzata, quindi con tempestivi aggiornamenti rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico.