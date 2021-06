Il nuovo SottoCosto lanciato da Trony raccoglie innumerevoli occasioni che gli utenti non devono lasciarsi sfuggire, nell’ottica comunque di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato.

Coloro che si avvicineranno al volantino avranno la possibilità di scoprire le migliori proposte del periodo, ricordando però un paio di limitazioni molto importanti. Gli acquisti non potranno essere completati ovunque, ma solamente nei punti vendita di proprietà dei soci in Veneto, Emilia Romagna, Rieti, Molise, Abruzzo, Marche e Repubblica di San Marino, entro e non oltre il 28 giugno. Inoltre, le scorte sono estremamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare molto prima della scadenza della campagna stessa.

Trony: nuove offerte per tutti i gusti

I migliori smartphone in promozione, ad ogni modo, toccano tutte le fasce di prezzo, partendo ad esempio da Samsung galaxy S20 FE, in vendita a 449 euro, passando poi per Oppo Find X3 Lite a 399 euro, Oppo A74 a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 5G a 219 euro, Samsung Galaxy A12 a 159 euro, Vivo Y20s a 149 euro, Samsung Galaxy A02s a 129 euro, Alcatel 1SE a 89 euro o anche Onda T7 Pro a 59 euro.

Volendo puntare invece verso un wearable, non dimenticatevi di Garmin Fenix 5 Plus a 389 euro, Samsung Galaxy Watch 3 a 309 euro, Fitbit Versa 2 a 119e uro o Huawei Watch GT2 a 119 euro.

Questi sono alcuni esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da Trony, se volete conoscere da vicino l’intero volantino, scoprendo anche tutte le altre promozioni pensate appositamente per voi, aprite il prima possibile le pagine che trovate indicate nel nostro articolo.