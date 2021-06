Oltre ad aggiornare il suo catalogo di offerte per quest’estate, il noto operatore telefonico rosso ha confermato l’arrivo di alcune rimodulazioni. In particolare, saranno destinate ad alcuni clienti privati ricaricabili Vodafone e dovrebbero essere applicate a partire dal prossimo 26 luglio 2021.

In arrivo altre rimodulazioni per alcuni clienti privati ricaricabili di Vodafone

Vodafone ha da poco aggiornato il suo catalogo di offerte con giga di traffico dati, minuti ed SMS (come le promo Vodafone Special 50 Digital Edition e Vodafone Special 100 Digital Edition) ma, oltre a questo, purtroppo stanno per arrivare alcune rimodulazioni. Nello specifico, l’operatore telefonico ha confermato degli aumenti per alcuni clienti privati ricaricabili pari a 0,49, 0,99 e 1,99 euro al mese, il tutto ovviamente in base all’offerta attiva sulla propria SIM.

L’arrivo di queste rimodulazioni è previsto per il prossimo 26 luglio 2021, ma i clienti coinvolti verranno comunque avvisati da parte dell’operatore con un SMS entro il 25 giugno 2021. Per tutti coloro che decideranno di rimanere in Vodafone, ci sarà inoltre la possibilità di richiedere giga di traffico dati aggiuntivi per ben 12 mesi e ovviamente senza alcun costo aggiuntivo.

Tutti i clienti coinvolti che invece non vorranno rimanere con l’operatore telefonico, vi è la possibilità di esercitare il diritto di recesso o di effettuare la portabilità del proprio numero entro il prossimo 25 luglio 2021, senza alcun costo di disattivazione o penali. Per farlo, sarà però necessario comunicarlo all’azienda recandosi sul sito ufficiale voda.it/disdetta, presso un negozio ufficiale, inviando una e-mail PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it, chiamando il numero 190 oppure inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO).