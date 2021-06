Anche l’operatore telefonico Vodafone ha aggiornato il suo catalogo di offerte per l’estate. In particolare, le nuove promo partiranno da un costo di 7,99 euro al mese e saranno attivabili dal 22 giugno 2021. Vediamo brevemente di che si tratta.

Ecco le nuove offerte proposte da Vodafone dal 22 giugno

Come già accennato, anche il noto operatore telefonico rosso ha aggiornate il suo repertorio di offerte mobile. Nello specifico, si tratta di offerte dedicate a chi deve effettuare la portabilità del proprio numero a Vodafone.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Questa offerta è dedicata a tutti gli utenti che effettuano la portabilità del numero da Fastweb e da alcuni operatori virtuali, ad esclusione però di Kena Mobile, ho. Mobile, Very Mobile e LycaMobile. Sono previsti minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati con connettività 4G a 7,99 euro al mese.

Vodafone Special 100 Digital Edition

Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta dedicata ai clienti provenienti da Fastweb e da alcuni operatori virtuali, sempre ad esclusione però di Kena Mobile, ho. Mobile, Very Mobile e LycaMobile. In maniera analoga, anche qui sono previsti minuti di chiamate illimitati verso tutti ed SMS illimitati, ma questa volta sono disponibili ben 100 GB di traffico dati sempre con connettività 4G, il tutto ad un costo di 9,99 euro al mese.

Vodafone Special Unlimited

Questa offerta è riservata agli ex clienti degli operatori telefonici Kena Mobile e LycaMobile e prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G ad un prezzo di 9,90 euro al mese. Tuttavia è previsto un costo di attivazione di 12,10 euro.

Vodafone Special Minuti 50 Giga Summer Promo

Chiudiamo infine con questa offerta, che prevede 50 GB di traffico dati in 4G, minuti ed SMS illimitati verso tutti. Si tratta di una promo riservata a tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero ed ha un costo di 14,99 euro al mese con un costo di attivazione di 6,99 euro.