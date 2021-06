Sconti incredibili attendono tutti gli utenti che decideranno di recarsi presso i negozi Coop e Ipercoop per effettuare acquisti, i prezzi sono bassi e molto convenienti, in questo modo ognuno potrà avere l’opportunità di spendere decisamente meno rispetto al valore di listino.

Esattamente in linea con quanto visto in passato, o comunque con le principali campagne promozionali di Carrefour e Bennet, anche in questo caso gli acquisti risultano essere effettuabili solamente presso i punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti hanno la possibilità di scoprire i prodotti, approfittando anche della variante no brand, e della garanzia di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location.

Coop e Ipercoop vi faranno impazzire: ecco lo sconto più interessante

Coop e Ipercoop vi faranno davvero impazzire, con la nuova campagna promozionale l’azienda è stata in grado di lanciare una soluzione molto allettante, data la presenza di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutto il volantino si poggia sullo Xiaomi Redmi Note 10, uno smartphone di fascia medio-bassa, oggi effettivamente acquistabile con un esborso finale di soli 199 euro.

La scheda tecnica è perfettamente in linea con le aspettative, infatti troviamo un ampissimo display da 6,67 pollici di diagonale, con batteria da 5000mAH, 4GB di RAM, e sopratutto processore octa-core, affiancato dalla solita interfaccia grafica MIUI 12 (basata su Android 11).

