Gli sconti sono dietro l’angolo da Esselunga e promettono un elevato quantitativo di prezzi molto bassi ed economici, tutti gli utenti hanno diritto ad accedere a riduzioni importantissime sulla maggior parte dei prodotti in commercio.

Il volantino esselunga riserva piacevolissime sorprese, ricche di occasioni da non perdere, sebbene sia importante ricordare che l’accessibilità della campagna è limitata solo ed esclusivamente ai punti vendita fisici, non sito ufficiale o da altre parti in Italia. I clienti avranno comunque la possibilità di fruire della solita garanzia di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nella medesima location.

Esselunga: in cosa consiste l’offerta

L’offerta del volantino Esselunga si basa interamente sull’Apple iPhone 12, uno smartphone molto richiesto dalla popolazione, ed oggi finalmente disponibile ad un prezzo di tutto rispetto, infatti gli utenti potranno spendere solamente 789 euro per il suo acquisto, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria integrata.

Il prodotto presenta una scheda tecnica di alto livello, scoprendola da vicino vediamo infatti un display OLED da 6,1 pollici (la cui risoluzione è il FullHD+), un processore hexa-core, riconoscimento del viso 3D, 2 fotocamere integrate direttamente nella parte posteriore, nonché 4GB di RAM e, come anticipato, 128GB di memoria integrata.

L’acquisto può essere completato solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, il prodotto è completamente sbrandizzato, e distribuito purtroppo con scorte fortemente limitate (recatevi quanto prima in negozio nel caso in cui foste interessati all’acquisto). Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.