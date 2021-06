La maggior parte delle persone che utilizzano regolarmente più piattaforme di social media ha, prima o poi, sperimentato il fastidio di provare a condividere un Tweet sulla propria storia di Instagram. Fino ad ora, l’unico modo per farlo era fare uno screenshot del Tweet e caricarlo sul tuo Instagram come immagine dalla tua galleria.

Twitter ha finalmente fatto un passo avanti e ci ha semplificato la vita integrando un’opzione nativa di Twitter per condividere istantaneamente un Tweet direttamente nella tua storia di Instagram. Ciò significa che sarai in grado di aggiungere il Tweet a qualsiasi altra cosa nella tua Storia, come una foto o la tua reazione al Tweet.

Instagram: la funzionalitá é disponibile solo per iOS

Per utilizzare la nuova funzione, devi solo toccare l’icona di condivisione su un Tweet e selezionare ‘Instagram Stories’. Questo attiverà il tuo Instagram, dove avrai la possibilità di ridimensionare o riposizionare il Tweet come adesivo sulla tua storia, prima di pubblicarlo. Al momento, la possibilità di condividere i Tweet su Instagram Storie è disponibile solo su dispositivi Apple iOS, anche se siamo sicuri che alla fine verrà utilizzata anche su Android.

La funzione ha già iniziato a essere implementata in tutto il mondo e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti iPhone in tutto il mondo molto presto. Inoltre, Twitter sta anche testando l’opzione per condividere un adesivo Tweet anche come post di Instagram, piuttosto che solo per una storia. A quanto pare, questa funzionalità è già disponibile per alcuni utenti come prova, prima di essere rilasciata ufficialmente.

Questa non è l’unica novità che la piattaforma ci ha portato ultimamente: ieri Twitter ha introdotto anche Super Follows e Ticketed Spaces come iniziativa per migliorare la monetizzazione di Twitter.